KO ĆE UĆI U GLAVNI ŽREB? Australijanac je vodio veliku bitku u prvom meču

Marko Milosavljević

22. 09. 2025. u 12:25

ALEKSNDAR Vukić i Rei Sakamoto će se sastati u drugom kolu kvalifikacija za

КО ЋЕ УЋИ У ГЛАВНИ ЖРЕБ? Аустралијанац је водио велику битку у првом мечу

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac nije u dobroj formi doputovao u Japan, u poslednje vreme je uglavnom gubio mečeve.

Ipak, jedno kolo kvalifikacija je već prošao, savladao je Aleksandra Kovačevića rezultatom 2:1 (6:4,6:7,6:2).

Njegov rival je u prvom kolu lako stigao do trijumfa, eliminisao je Adama Voltona prepustivši mu šest gemova.

Verujemo da će se Vukić plasirati u glavn žreb.

NAŠ TIP: Vukić - Sakamoto 1 (kvota 1,60)

