IRANCI IMAJU OZBILJAN KVALITET: Srbija napada četvrtfinale Svetskog prvenstva
ODBOJKAŠI Srbije i Irana će se sastati u 1/8 finala Svetskog prvenstva.
Naši reprezentativci će danas od 14 časova po srednjeevropskom vremenu početi svoju bitku za četvrtfinale Svetskog prvenstva koje se igra na Filipinima.
Naš današnji rival ima izuzetno respektabilan sastav, među najboljim timovima je na svetu i dugo se nalazi u TOP 10 na svetskog rang listi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Iranci su uz Japance najbolja azijska ekipa i stalni su učesnik na velikim takmičenjima, često predstavljaju veliku pretnju i selekcijama iz samog vrha.
Čak četiri put su osvojili azijsko prvenstvo, dok ih u svetskoj ligi gledamo još od 2013. godine.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najbolji rezultat na svetskom šamionatu napravili su 2014. godine u Poljskoj kada su stigli do šestog mesta.
Veliki broj inostranih trenera je zapravo i podigao nivo odbojke u ovoj zemlji i zbog toga je sada Iran tu gde jeste.
Ove godine ih sa klupe predvodi Roberto Pjaca, a najveće zvezde u timu su Morteza Šarifi i Amirhosein Esfandiar.
Naša selekcija igra vrhunsku odbojku na Filipinima, a pobeda nad Brazilom u grupnoj fazi je našim momcima podigla samopouzdanje do maksimuma.
Srbija jeste favorit u ovom duelu, ali do opuštanja ne sme doći jer će to protivnik sigurno kazniti.
Pobednik ovog meča će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz okršaja Češka-Tunis.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: Srbija - Iran +178,5 (kvota 1,87)
Preporučujemo
PRVO KOLO KVALIFIKACIJA: Francuz se nije dobro proveo prošle nedelje
23. 09. 2025. u 07:19
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)