IRANCI IMAJU OZBILJAN KVALITET: Srbija napada četvrtfinale Svetskog prvenstva

ODBOJKAŠI Srbije i Irana će se sastati u 1/8 finala Svetskog prvenstva.

FOTO: M. Vukadinović

Naši reprezentativci će danas od 14 časova po srednjeevropskom vremenu početi svoju bitku za četvrtfinale Svetskog prvenstva koje se igra na Filipinima.

Naš današnji rival ima izuzetno respektabilan sastav, među najboljim timovima je na svetu i dugo se nalazi u TOP 10 na svetskog rang listi.

Iranci su uz Japance najbolja azijska ekipa i stalni su učesnik na velikim takmičenjima, često predstavljaju veliku pretnju i selekcijama iz samog vrha.

Čak četiri put su osvojili azijsko prvenstvo, dok ih u svetskoj ligi gledamo još od 2013. godine.

Najbolji rezultat na svetskom šamionatu napravili su 2014. godine u Poljskoj kada su stigli do šestog mesta.

Veliki broj inostranih trenera je zapravo i podigao nivo odbojke u ovoj zemlji i zbog toga je sada Iran tu gde jeste.

Ove godine ih sa klupe predvodi Roberto Pjaca, a najveće zvezde u timu su Morteza Šarifi i Amirhosein Esfandiar.

Naša selekcija igra vrhunsku odbojku na Filipinima, a pobeda nad Brazilom u grupnoj fazi je našim momcima podigla samopouzdanje do maksimuma.

Srbija jeste favorit u ovom duelu, ali do opuštanja ne sme doći jer će to protivnik sigurno kazniti.

Pobednik ovog meča će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz okršaja Češka-Tunis.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.