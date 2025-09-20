OKRŠAJ AMERIKANACA: Nakašimi prijaju uslovi u Kini

NAKAŠIMA i Điron će se sastati u četvrtfinalu Čengdua.

FOTO: EPA

Brendon je odigrao jako dobar meč u drugom kolu, eliminisao je Šanga maksimalnim rezultatom.

Uslovi u Kini mu odgovaraju, igra sa velikim samopouzdanjem i motivisan je da napravi dobar rezultat.

Njegov sunarodnik je morao da odigra dva meča na turniru, najpre je elimnisao Itana Kvina, a zatim i Lorenca Sonega.

Naša procena je da će Nakašima slaviti.

NAŠ TIP: Điron - Nakašima 2 (1,45)

