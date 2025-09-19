TIP ostali sportovi

LEJVER KUP: Opelki odgovaraju uslovi, Mikelsen ruši mladog Čeha...

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 14:55

DANAS počinje Lejver kup, a mi verujemo da će biti iznenađenja.

ЛЕЈВЕР КУП: Опелки одговарају услови, Микелсен руши младог Чеха...

FOTO: Tanjug/AP

22.00 Rud - Opelka 2 (2,15)

23.30 Menšik - Mikelsen 2 (2,30)

Kvota: 4,94

