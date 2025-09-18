TIP ostali sportovi

AUSTRALIJANAC JE NEDAVNO SRUŠIO MEDVEDEVA, ALI TO GA NIJE PODIGLO: Amerikanac je poslednja dva meča predao

Marko Milosavljević

18. 09. 2025. u 14:46

SEBASTIJAN Korda i Adam Volton će odmeritu snage u prvom kolu Hangdžua.

FOTO: Printskrin

Australijanac je ostvario veliku pobedu u Sinsinatiju, savladao je Danila Medvedeva nakon tri odigrana seta.

Ipak, taj trijumf ga nije podigao, već u narednom kolu je eliminisan od strane Jiržija Lehečke.

Volton je kasnije na Ju-Es openu stigao do drugog kola gde je poražen od Vonga.

Amerikanac je poslednja dva meča morao da preda i pitanje je u kakvom je fizičkom stanju.

Verujemo da će danas, ipak, zdržati do kraja, a da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,80)

