KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz odbojke i fudbala.
Utorak
15.00 Srbija - Kina ukupno poena +182,5 (1,88)
21.00 Totenhem - Viljareal 1X&0-3 (1,88)
Ukupna kvota: 7,35
BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
16. 09. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
16. 09. 2025. u 08:15
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
15. 09. 2025. u 15:12
IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - "Deli žetone za vožnju!" (VIDEO)
Volele su ga "delije", voleli i "grobari", trofej je podizao u inostranstvu, a sada igra za klub iz mesta sa 152 stanovnika.
15. 09. 2025. u 15:40
Komentari (0)