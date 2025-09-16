TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

16. 09. 2025. u 09:05

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz odbojke i fudbala.

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

15.00 Srbija - Kina ukupno poena +182,5 (1,88)

21.00 Juventus - Borusija Dortmund 1X&GG (2,08)
21.00 Totenhem - Viljareal 1X&0-3 (1,88)

Ukupna kvota: 7,35

