OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

15. 09. 2025. u 07:29

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за понедељак

Foto: Profimedia

Ponedeljak

13.30 Imer - Kop +22,5 (kvota 1,95)

15.00 Pasaro - Lajović -21,5 (2,15)

Kvota: 4,19

