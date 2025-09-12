JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Petak
14.30 Kopriva - Ljamas Ruiz -20,5 (2,23)
16.00 Gaston - Kulibali +21,5 (1,92)
Kvota: 4,28
