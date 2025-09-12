TIP ostali sportovi

JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 07:45

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ЈУЧЕ ЈЕ ТИКЕТ ПРОШАО: Ево предлога из осталих спортова за петак

FOTO: Tanjug

Petak

14.30 Kopriva - Ljamas Ruiz -20,5 (2,23)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

16.00 Gaston - Kulibali +21,5 (1,92)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kvota: 4,28

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!