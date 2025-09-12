JEDNOM SU GA VEĆ ZAUSTAVILI: Lauri Markanen će danas biti dodatno motivisan

MARKANEN je naš današnji izbor.

Nemci su rutinski savladali Fince u grupnoj fazi, ali danas će Skandinavci biti dosta oprezniji.

Laurija su u potpunosti zatvorili, imao je loše procente iz igre, a ubacio je samo 11 poena.

Čuvao ga je Isak Bonga, košarkaš Partizana je imao jednu od najboljih defanzivnih rola na ovom šampionatu.

Verujemo da će Markanen danas biti dodatno motivisan i prebaciti granicu.

NAŠ TIP: +28,5 (kvota 1,95)

