JEDNOM SU GA VEĆ ZAUSTAVILI: Lauri Markanen će danas biti dodatno motivisan
MARKANEN je naš današnji izbor.
Nemci su rutinski savladali Fince u grupnoj fazi, ali danas će Skandinavci biti dosta oprezniji.
Laurija su u potpunosti zatvorili, imao je loše procente iz igre, a ubacio je samo 11 poena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Čuvao ga je Isak Bonga, košarkaš Partizana je imao jednu od najboljih defanzivnih rola na ovom šampionatu.
Verujemo da će Markanen danas biti dodatno motivisan i prebaciti granicu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: +28,5 (kvota 1,95)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
UBACIO JE BITNE ŠUTEVE PROTIV SLOVENIJE: Obst može da promeni tok meča
12. 09. 2025. u 07:58
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
12. 09. 2025. u 07:45
BITKA ZA FINALE EVROBASKETA: Turci ruše Janisa i družinu
12. 09. 2025. u 08:30
NEMCI BILI NADOMAK ISPADANjA: Mogu li Finci do još jedne senzacije?
12. 09. 2025. u 08:15
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)