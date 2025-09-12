TIP ostali sportovi

JEDNOM SU GA VEĆ ZAUSTAVILI: Lauri Markanen će danas biti dodatno motivisan

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 08:45

MARKANEN je naš današnji izbor.

ЈЕДНОМ СУ ГА ВЕЋ ЗАУСТАВИЛИ: Лаури Марканен ће данас бити додатно мотивисан

FOTO: FIBA.Basketball

Nemci su rutinski savladali Fince u grupnoj fazi, ali danas će Skandinavci biti dosta oprezniji.

Laurija su u potpunosti zatvorili, imao je loše procente iz igre, a ubacio je samo 11 poena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Čuvao ga je Isak Bonga, košarkaš Partizana je imao jednu od najboljih defanzivnih rola na ovom šampionatu.

Verujemo da će Markanen danas biti dodatno motivisan i prebaciti granicu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: +28,5 (kvota 1,95)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor