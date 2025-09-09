TIP ostali sportovi

SPORA PODLOGA MU NAJVIŠE ODGOVARA: Čeh je poslednji meč na šljaci odigrao u Umagu

Marko Milosavljević

09. 09. 2025. u 11:15

KOPRIVA i Mihalski će se sastati u prvom kolu Ščećina.

СПОРА ПОДЛОГА МУ НАЈВИШЕ ОДГОВАРА: Чех је последњи меч на шљаци одиграо у Умагу

FOTO: Profimedia

Češki teniser se najbolje snalzazi na šljaci, iako ne igra dobar tenis u poslednje vreme, u Poljskoj je prvi favorit za osvajanje.

Postavljen je za provog nosioca i nalazi se u gornjoj polovini žreba, trenutno zauzima 88. poziciju na ATP listi.

Poslednji meč na sporoj podlozi odigrao je u Umagu kada je poražen od Tituana Drogoa.

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Kopriva - Mihalski 2:0 (kvota 1,72)

