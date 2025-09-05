SRBIN VRAĆA FORMU: Duci igra na čelindžeru
LAJOVIĆ i Olivijeri će odmeriti snage u polufinalu čelindžera u Španiji.
Srpski teniser trenutno igra na manjim turirima, pokušava da vrati formu i za sada mu dobro ide.
Na čelindžeru u Sevilji je upisao tri pobede, savladao je Imera, Fereiru Silvu o Pabla Karenja Bustu.
Duciju je šljaka omiljena podloga i na igranje na istoj mu polako vraća samopouzdanje koje je imao.
Verujemo da danas neće tako lako izaći na kraj sa Argentincem.
NAŠ TIP: Lajović - Olivijeri +20,5 (kvota 1,80)
