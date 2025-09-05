SRBIN VRAĆA FORMU: Duci igra na čelindžeru

LAJOVIĆ i Olivijeri će odmeriti snage u polufinalu čelindžera u Španiji.

G.Šljivić

Srpski teniser trenutno igra na manjim turirima, pokušava da vrati formu i za sada mu dobro ide.

Na čelindžeru u Sevilji je upisao tri pobede, savladao je Imera, Fereiru Silvu o Pabla Karenja Bustu.

Duciju je šljaka omiljena podloga i na igranje na istoj mu polako vraća samopouzdanje koje je imao.

Verujemo da danas neće tako lako izaći na kraj sa Argentincem.

NAŠ TIP: Lajović - Olivijeri +20,5 (kvota 1,80)

