SRBIN VRAĆA FORMU: Duci igra na čelindžeru

Marko Milosavljević

05. 09. 2025. u 08:12

LAJOVIĆ i Olivijeri će odmeriti snage u polufinalu čelindžera u Španiji.

СРБИН ВРАЋА ФОРМУ: Дуци игра на челинџеру

G.Šljivić

Srpski teniser trenutno igra na manjim turirima, pokušava da vrati formu i za sada mu dobro ide.

Na čelindžeru u Sevilji je upisao tri pobede, savladao je Imera, Fereiru Silvu o Pabla Karenja Bustu.

Duciju je šljaka omiljena podloga i na igranje na istoj mu polako vraća samopouzdanje koje je imao.

Verujemo da danas neće tako lako izaći na kraj sa Argentincem.

NAŠ TIP: Lajović - Olivijeri +20,5 (kvota 1,80)

