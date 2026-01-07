Svet

AMERIČKI MEDIJI: Ruski dronovi sa optičkim vlaknima strah i trepet za ukrajinske snage

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 01. 2026. u 08:58

RUSKA vojska stiče nadmoć nad ukrajinskim snagama zahvaljujući tome što su dronovi „geranj“ sada opremljeni raketama „igla“, piše američki časopis „Militari voč“.

„Rusija je doradila dronove ‘geranj’, opremivši ih raketama vazduh-vazduh. Na dronove se sada postavljaju rakete ‘igla’. Oficiri ukrajinske vojske već su upozorili posade svojih aviona na novu opasnost“, navodi se u članku.

Izvori časopisa u Ukrajini navode da su dronovi „geranj“ pokazali do sada neviđenu sposobnost uništavanja pokretnih ciljeva u blizini linije razdvajanja, kao i da su počeli da pružaju direktnu vazdušnu podršku ruskoj pešadiji.

„Implementacija jednostavnih kanala za prenos podataka u neposrednoj blizini čini dronove ‘geranj’ posebno efikasnim oruđem za uništavanje sistema podrške u pozadini, artiljerije i protivvazdušne odbrane. Proširena proizvodnja je obezbedila dostupnost dovoljnog broja dronova čak i za sekundarne ciljeve na bojnom polju“, zaključuje se u članku.

„Nešenel interest“ je ranije pisao da ruski dronovi sa optičkim vlaknima predstavljaju strah i trepet za ukrajinske vojnike.

Preciznost udara, manevarske sposobnosti i njihov domet - do 50 kilometara u najboljim vremenskim uslovima, utiču negativno na moral ukrajinskih snaga.

Čak je i Kiril Budanov (u Rusiji na listi terorista i ekstremista), donedavni šef ukrajinske vojne obaveštajne službe a sada šef kabineta Vladimira Zelenskog, priznao da ruski dronovi sa optičkim vlaknima predstavljaju veliki problem za ukrajinske Oružane snage.

