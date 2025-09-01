ONI SU NAJPRIJATNIJE IZNENAĐENJE: Turci igraju kao u transu

KOŠARKAŠI Turske će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Estonijom.

FOTO: FIBA.Basketball

Turci su pokazali zavidan kvalitet na ovom šampionatu i možemo reći da su jedno od najprijatnijih izennađenja.

Ergin Ataman je posložio kockice, tim deluje uigrano i biće pretnja svima u nokaut fazi.

Na poziciji plejmejkera je Šejn Larkin, igrač koji je dugo sarađivao sa turskim stručnjakom u Anadolu Efesu.

Najveća snaga je Šengun koji je demonstrirao ozbiljan kvalitet u prehodnim mečevima, a tu je i Džedi Osman koji je takođe jedan od lidera.

Verujemo da će upisati rutinsku pobedu protiv Estonaca.

NAŠ TIP: Estonija - Turska H2 15,5 (kvota 1,55)

