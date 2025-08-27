TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

27. 08. 2025. u 09:30

DOK čekamo pobedu Nakašime nad Kimom (juče im odložili meč) da nam se "pozeleni" jučerašnji tiket spremili smo vam sledeće predloge iz odbojke, tenisa i fudbala.

Foto: Profimedia

Sreda

12.00 Japan - Srbija ukupno poena +179,5 poena (1,87)

18.30 Ž. Fonseka - T. Mahač ukupno setova +3,5 (1,45)
21.00 Benfika - Fenerbahče D 1-2 (1,70)
22.30 Dž. Tompson - A. Manarino ukupno setova +3,5 (1,48)

Ukupna kvota: 6,82

BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara

