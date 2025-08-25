BRAVO DEVOJKE! Srbija grabi ka odbrani svetskog zlata

SJAJNO su naše odbojkašice započele odbranu svetskog zlata, rutinskom pobedom nad Ukrajinom (3:0), a danas četu Zorana Terzića očekuje obračun sa Kamerunom (15.30) koji ne bi trebao predstavljati problem reprezentaciji Srbije.

Foto: Profimedia

Da je Srbija svetska sila u ženskoj odbojci svima je jasno, stalno osvajamo medalje na velikim takmičenjima, slavili smo na poslednja dva Svetska prvenstva, ali smena generacija i nas ne čini favoritima za zlato na Tajlandu, ipak nikada se četa Zorana Terzića ne sme otpisati.

Legendarni stručnjak se ovoga leta vratio na kormilo reprezentacije i odlučio da je znatno podmladi, pružio je šansu mladim igračicama tokom Lige nacije i to ga je umalo koštalo ispadanja iz iste, dosta se mučila Srbija u tom takmičenju, dugo nije mogla do pobede, ali povratak Tijane Bošković i Aleksandre Uzelac tokom poslednje nedelje nas je sačuvao u Ligi nacija.

Sastav koji je Terzić odveo u Bankok gde će Srbija sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom igrati u grupnoj fazu je sledeći: Slađana Mirković, Marija Miljević (tehničarke), Tijana Bošković, Vanja Bukilić (korektorke) Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić (libero), Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Maša Kirov (srednji blokeri), Katarina Dangubić, Bojana Milenković, Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović (primači).

Iznenađenja nema, sigurno je da će faliti penzionisana Maja Ognjenović i ta pozicija tehničara nas najviše muči, ali ostatak tima je više nego solidan i ukoliko Tijana Bošković bude igrala na visokom nivou možemo dogurati do završnice takmičenja gde je sve moguće.

Najveći favorit za zlato je naravno Italija koja je osvojila poslednja dva izdanja Lige nacija kao i Olimpijske igre u Parizu, ali protiv ostalih reprezentacija poput Brazila i Turske koje su uz njih favoriti po bukemjkerima se ne treba plašiti.

Raduje to što su naše devojke krajem Lige nacija podigle formu, savladale su Belgiju i pomenutu Tursku (3:0), dok su tokom priprema za Svetsko prvenstvo redom bile bolje od Bugarske, Kanade i Holandije.

Što se tiče grupne faze, Srbija ne bi smela imati problema sa izlaskom iz grupe "H" gde su još Ukrajina, Japan i Kamerun.

Ukrajinke su rutinski savladane u subotu s 3:0 u setovima, protiv Kameruna danas ne bi smelo biti problema, dok bi obračun sa Japankama trebao biti odlučujući za prvo mesto u grupi.

Ono što vredi istaći je to da su Italija i Brazil na drugoj strani žreba, naša grupa "H" se ukršta sa grupom "A" gde je najjača Holandija, a najteži protivnik na eventulnom putu do finala trebala bi nam biti Turska u polufinalu.

Srbija je protiv Ukrajine izgledala dosta dobro na parketu, naše devojke nisu dopustile protivniku da uhvati ritam, od samog starta su dominirale i očekujemo slično izdanje protiv Kameruna.

