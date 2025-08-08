HRVAT U PROBLEMU: Amerikanac igra dobar tenis
EMILIO Nava i Borna Ćorić će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.
Amerikanac igra dobar tenis u poslednje vreme, u prethodnih šest mečeva pretrpeo je samo jedan poraz.
Emilio je dobar sa osnovne linije, ima snažne udarce i trudi se da konstantno nameće tempo u poenima.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Sa druge strane, Hrvat ne može da igra dobro u kontinuitetu jer ga povrede često sputavaju.
Verujemo da će se Nava plasirati u narednu fazu.
NAŠ TIP: Ćorić - Nava 2 (kvota 1,48)
