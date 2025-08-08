TIP ostali sportovi

HRVAT U PROBLEMU: Amerikanac igra dobar tenis

Marko Milosavljević

08. 08. 2025. u 14:06

EMILIO Nava i Borna Ćorić će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

Foto: EPA-EFE/Koen Suyk

Amerikanac igra dobar tenis u poslednje vreme, u prethodnih šest mečeva pretrpeo je samo jedan poraz.

Emilio je dobar sa osnovne linije, ima snažne udarce i trudi se da konstantno nameće tempo u poenima.

Sa druge strane, Hrvat ne može da igra dobro u kontinuitetu jer ga povrede često sputavaju.

Verujemo da će se Nava plasirati u narednu fazu.

NAŠ TIP: Ćorić - Nava 2 (kvota 1,48)

Fudbal
