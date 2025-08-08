JAPANAC NIJE ONAJ PRAVI: Argentinac vidi šansu

NIŠIKORI i Ugo Karabeli će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

FOTO: Tanjug/AP

Japanac ima dobru karijeru iza sebe, na betonu je igrao jako dobro, ali u Ohaju nikada nije zabeležio dobar rezultat.

Šest puta je igrao u Sinsinatiju, ali nijednom nije uspeo da stigne dalje od trećeg kola.

Nišikori je u poznim igračkim danima, imao je dosta problema sa povredama i pitanje je trenutka kada će završiti karijeru.

Verujemo da neće uspeti da savlada neugodnog Argentinca.

NAŠ TIP: Ugo Karabeli - Nišikori 1 (kvota 2,48)

