JAPANAC NIJE ONAJ PRAVI: Argentinac vidi šansu

Marko Milosavljević

08. 08. 2025. u 13:30

NIŠIKORI i Ugo Karabeli će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

FOTO: Tanjug/AP

Japanac ima dobru karijeru iza sebe, na betonu je igrao jako dobro, ali u Ohaju nikada nije zabeležio dobar rezultat.

Šest puta je igrao u Sinsinatiju, ali nijednom nije uspeo da stigne dalje od trećeg kola.

Nišikori je u poznim igračkim danima, imao je dosta problema sa povredama i pitanje je trenutka kada će završiti karijeru.

Verujemo da neće uspeti da savlada neugodnog Argentinca.

NAŠ TIP: Ugo Karabeli - Nišikori 1 (kvota 2,48)

