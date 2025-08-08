DRUGI REKET SRBIJE NA TERENU: Miša se vraća na pobednički kolosek

MIOMIR Kecmanović i Itan Kvin će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser se nije dobro proveo u Torontu, odigrao je jako loše i ispao već u drugom kolu.

Bolji od njega bio je Aleksandre Miler. Miša je dobio prvi setu u tom duelu, ali kasnije nije imao rešenje za Francuza.

Drugi reket Srbije pokušava da se vrati na pobednički put, međutim, biće mu potrebno da veže nekoliko pobeda.

Sa druge strane, Amerikanac je na istom turniru pretrpeo poraz od Brendona Nakašime.

NAŠ TIP: Kecmanović - Kvin 1 (kvota 1,70)

