TIP ostali sportovi

DRUGI REKET SRBIJE NA TERENU: Miša se vraća na pobednički kolosek

Marko Milosavljević

08. 08. 2025. u 08:50

MIOMIR Kecmanović i Itan Kvin će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

ДРУГИ РЕКЕТ СРБИЈЕ НА ТЕРЕНУ: Миша се враћа на победнички колосек

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser se nije dobro proveo u Torontu, odigrao je jako loše i ispao već u drugom kolu.

Bolji od njega bio je Aleksandre Miler. Miša je dobio prvi setu u tom duelu, ali kasnije nije imao rešenje za Francuza.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Drugi reket Srbije pokušava da se vrati na pobednički put, međutim, biće mu potrebno da veže nekoliko pobeda.

Sa druge strane, Amerikanac je na istom turniru pretrpeo poraz od Brendona Nakašime.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

NAŠ TIP: Kecmanović - Kvin 1 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!