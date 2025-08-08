KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.
Petak
17.00 L. Nardi - T. Agustin Tirante hendikep setova 1 (1,5) (1.53)
21.15 Kasa Pija - Sporting 1X (2.95)
Ukupna kvota: 8.03
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
08. 08. 2025. u 07:05
FAHRUDIN OMEROVIĆ: Galata strašna sa Osimenom
08. 08. 2025. u 07:30
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
08. 08. 2025. u 08:35
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.
07. 08. 2025. u 18:58
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
Komentari (0)