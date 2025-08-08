TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

08. 08. 2025. u 09:05

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Petak

17.00 L. Nardi - T. Agustin Tirante hendikep setova 1 (1,5) (1.53)

20.00 A. Volton - M. Navone 1 (1.78)
21.15 Kasa Pija - Sporting 1X (2.95)

Ukupna kvota: 8.03

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA MARAKANI: Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca

SPEKTAKL NA "MARAKANI": Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca