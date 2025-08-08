KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

KRISTINU i Vladana Savića, glumačko-bračni par, publika je bolje upoznala kroz seriju "Igra sudbine", gde tumače likove Olge i Ivana Ožegovića, koji u vaše i naše domove ulaze svakog dana u 20 časova na TV Prva. Zvezde ove sapunice su van kamera u braku, a svoju ljubavnu priču započeli su pre četvrt veka u Pozorištu na Terazijama, koja traje i dan-danas.