TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

07. 08. 2025. u 08:15

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: AP/Tanjug

Četvrtak

10.00 Maestreli - Prižmić +20,5 (1,77)

19.00 Ćina - Karacev 1 (1,53)

17.00 Fonseka - Bu +22,5 (1,87)

Kvota: 5,06

