KLADIONICE IMAJU SVOJE FAVORITE NA VIMBLDONU (30. JUN – 13. JUL): Đoković kao treći cilja 25. slem

FOTO: EPA

Nole juri 25. grend slem u karijeri. Najveći teniser svih vremena, Novak Đoković, nije potcenjen u prognozama kladionica na predstojećem Vimbldonu (30. jun – 13. jul) kao što je to bio slučaj na Rolan Garosu. Baš kao i u Parizu, naš as je treći favorit, ali je koeficijent mnogo manji (5.50) nego što je to bio slučaj u Francuskoj (12.00).

Najveća prepreka srpskog igrača je to što će biti tek šesti nosilac, pa ga u četvrtfinalu čeka jedan od četvorice najboljih. Međutim, Nole ima previše iskustva i sedam titula, pa će mu to biti najveći adut. Isto tako, lane je dogurao do meča za pehar, iako je samo mesec dana ranije povredio meniskus kolena i bio na operaciji.

Sa razlogom, drugi reket sveta Karlos Alkaraz ima najveće šanse da treći put zaredom trijumfuje na Vimblodnu. Mladi Španac se nalazi u najdužem nizu pobeda u karijeri. Isto tako, drugi put je podigao pehar na turniru u Kvinsu, jednom od malobrojnih pripremnih takmičenja za slem u Londonu. Momak iz Mursije se ne može više smatrati kao autsajder na travi, jer na ovoj podlozi nikada nije izgubio finale.

Janik Siner je drugi favorit, ali samo zbog neverovatne forme u poslednjih šest meseci. Izgubio je Italijan u tom periodu tek tri meča i sva tri upravo od Alkaraza. Njegova najveća prepreka biće podloga. Nikada u karijeri na travi nije dogurao do finala. Nedavno je u Haleu ispao u četvrtfinalu od Aleksandera Bublika, dok su mu na Vimbldonu najbolji rezultati četvrtfinale 2022. i 2024. godine.

Pored Sinera, kada je reč o najboljim kosturašima, domaća publika velike nade polaže u Džeka Drejpera. Britanac želi da ponovi podvig Endija Mareja, koji je ovo takmičenje osvajao dva puta (2013, 2016). Iza sebe ima sjajnu sezonu, čini se da ima i adute kojima bi mogao da stigne do same zavšnice.

Od preostalih tenisera, izdvaja se plejada Amerikanaca. Njima tradiocionalno prija igranje na travi te bi Tejlor Fric, Tomi Pol, Ben Šelton, Franses Tijafo i Rejli Opelka mogli da budu ozbiljne „koske“ favoritima. Pažnju treba obratiti i na Aleksandera Bublika, Danila Medvedeva, Hurberta Hurkača, jer svi oni poseduju snažan servis koji je ključan na travnatoj podlozi.

Jakub Menšik i Žoao Fonseka su visoko kotirani kao dva velika talenta „belog sporta“, ali bi neiskustvo mogla da bude najveća prepreka da zablistaju i stignu do senzacije.

Kod dama neizvesno

U ženskoj konkurenciji još od 2016. godine nije se dogodilo da neka teniserka odbrani krunu. U ovom izdanju, čini se ima nikad više pretendenata na krunu. Od najbolje na svetu Arine Sabaljenke, preko Elene Ribakine, Koko Gof, Džesike Pegule, Eme Navaro, Mire Andrejeve, do prošlogodišnje finalstkinje Džasmin Paolini. Barbora Krejčikova je lane podigla pehar, ali se tek nedavno vratila na teren posle povrede i pitanje je koliko je spremna da ponovi podvig.

Kvote pobednik

Alkaraz 2.40

Siner 2.75

Đoković 5.50

Drejper 9.00

Zverev 21.00