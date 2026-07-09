AZERI ŽELE DA SVE ZAVRŠE U PRVOM MEČU: Debitant će imati dosta problema u Azerbejdžanu

KARABAG otvara novu evropsku sezonu na svom terenu protiv islandskog predstavnika Vestrija u okviru prvog kola kvalifikacija.

VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

Domaći tim ima ogromno iskustvo igranja u grupnim fazama Lige šampiona i Lige Evrope, što ih stavlja u ulogu apsolutnog favorita u ovom dvomeču. Njihov cilj je da već u prvoj utakmici obezbede mirnu prednost pred revanš na Islandu.

Vestri je ekipa koja prvi put izlazi na ovako ozbiljnu evropsku scenu i za njih ovo gostovanje predstavlja istorijski događaj. Islanđani su svesni svoje autsajderske pozicije, ali najavljuju hrabru igru sa mnogo trčanja i duela u sredini terena. Problem za goste može biti dugačko putovanje i potpuno drugačiji klimatski uslovi koji ih očekuju u Bakuu.

Trener Karabaga Gurban Gurbanov zahteva maksimalnu ozbiljnost od svojih izabranika kako bi se izbegla bilo kakva neprijatna iznenađenja u ranoj fazi. Karabag ima izuzetno brz napadački trio koji je sposoban da kazni i mnogo jače odbrane od Vestrijeve. Domaćini će od prvog sudijskog zvižduka primeniti visok presing na zadnju liniju Islanđana.

Gostujući sastav će se najverovatnije opredeliti za duboki defanzivni blok ispred svog kaznenog prostora. Glavna ideja Islanđana biće da umire igru i spreče brze pasove Karabaga po zemlji, prebacujući težište borbe na vazdušne duele. Fizička snaga je jedini segment u kojem Vestri može, bar na papiru, da parira domaćem timu.

Forma Karabaga tokom pripremnog perioda bila je na zadovoljavajućem nivou, a nekoliko novih pojačanja se već uklopilo u sistem igre. Navijači u Bakuu očekuju ubedljiv trijumf i lepu fudbalsku predstavu na otvaranju evropske jeseni. Svaki rezultat osim pobede Karabaga sa nekoliko golova razlike bio bi senzacija.

Vestri dolazi sa Islanda gde je prvenstvo u punom jeku, što znači da su u boljem takmičarskom ritmu od domaćina. Međutim, taktički i tehnički kvalitet Karabaga je nekoliko nivoa iznad onog na šta su navikli u domaćem šampionatu. Gosti će morati da odigraju savršen defanzivni meč kako bi sačuvali nadu za revanš.

Vezni red Karabaga će kontrolisati posed lopte tokom većeg dela utakmice, tražeći pukotine u zgusnutoj odbrani protivnika. Brza promena strana i ubacivanja bekova biće ključ za probijanje bedema Vestrija. Očekuje se da će azerbejdžanski tim postići rani pogodak koji će im znatno olakšati posao u nastavku.

Za Islanđane će najveći izazov biti kako da zadrže loptu u svom posedu duže od nekoliko sekundi nakon osvajanja. Ako Karabag brzo vrati posed, odbrana Vestrija će biti pod konstantnim talasima napada bez vremena za predah. Ta činjenica obično dovodi do pada koncentracije u kasnijoj fazi utakmice.

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