OKONČANA TALAČKA KRIZA U NEMAČKOJ: Predao se državljanin Srbije koji je pucao na nemačku policiju i držao dvoje dece kao taoce

DRŽAVLjANIN Srbije predao se policiji rano jutros pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom, prenosi Bild. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao dvoje dece kao taoce.

Foto: Hannes P. Albert / AFP / Profimedia

Muškarac, za kog se veruje da je državljanin Srbije, napao je goste jednog restorana u Dortmundu a zatim je pucao na policajca, navode nemački mediji.

Policajac na koga je srpski državljanin pucao nosio je pancir, i zadobio je samo lakšu povredu, prenosi Bild.

Muškarac je na policajca pucao iz automobila, iz malokalibarskog oružja, kada je policija pokušala da ga zaustavi nakon što je napao goste u restoranu u Dortmundu.

On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao dvoje dece kao taoce.

(RTS/Bild)