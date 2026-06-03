OKONČANA TALAČKA KRIZA U NEMAČKOJ: Predao se državljanin Srbije koji je pucao na nemačku policiju i držao dvoje dece kao taoce
DRŽAVLjANIN Srbije predao se policiji rano jutros pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom, prenosi Bild. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao dvoje dece kao taoce.
Muškarac, za kog se veruje da je državljanin Srbije, napao je goste jednog restorana u Dortmundu a zatim je pucao na policajca, navode nemački mediji.
Policajac na koga je srpski državljanin pucao nosio je pancir, i zadobio je samo lakšu povredu, prenosi Bild.
Muškarac je na policajca pucao iz automobila, iz malokalibarskog oružja, kada je policija pokušala da ga zaustavi nakon što je napao goste u restoranu u Dortmundu.
On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao dvoje dece kao taoce.
(RTS/Bild)
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