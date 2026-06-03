Svet

OKONČANA TALAČKA KRIZA U NEMAČKOJ: Predao se državljanin Srbije koji je pucao na nemačku policiju i držao dvoje dece kao taoce

В.Н.

03. 06. 2026. u 07:11

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DRŽAVLjANIN Srbije predao se policiji rano jutros pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom, prenosi Bild. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao dvoje dece kao taoce.

ОКОНЧАНА ТАЛАЧКА КРИЗА У НЕМАЧКОЈ: Предао се држављанин Србије који је пуцао на немачку полицију и држао двоје деце као таоце

Foto: Hannes P. Albert / AFP / Profimedia

Muškarac, za kog se veruje da je državljanin Srbije, napao je goste jednog restorana u Dortmundu a zatim je pucao na policajca, navode nemački mediji.

Policajac na koga je srpski državljanin pucao nosio je pancir, i zadobio je samo lakšu povredu, prenosi Bild.

Muškarac je na policajca pucao iz automobila, iz malokalibarskog oružja, kada je policija pokušala da ga zaustavi nakon što je napao goste u restoranu u Dortmundu.

On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao dvoje dece kao taoce.

(RTS/Bild)

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