TRESE SE AMERIKA! "Kazaće Majkl DŽordan, ali Nikola Jokić je najbolji košarkaš svih vremena"

09. 03. 2026. u 07:32

KAKVA izjava! Amerikanac stavio prst u oko Amerikancima.

Foto: AP

Za njih od Majkla Džordana nema većeg, nije se rodio, Kobi Brajant je prišao blizu, ali legenda Čikaga je najveći svih vremena. Međutim, ne misli tako nekadašnji košarkaš Denvera Majkl Porter junior koji je uvek izuzetno cenio Nikolu Jokića, a sada je otišao i korak dalje.

Porter smatra da je srpski reprezentativac najbolji košarkaš svih vremena.

- Ljudi će reći Majkl Džordan samo da bi se složili sa drugima, iako zapravo nisu gledali film. Reći će to samo da bi se uklopili u mišljenje većine - izjavio je Porter bez ustezanja.

- Što se mene tiče, svojim očima i na osnovu onoga što sam video, reći ću da je Nikola Jokić najbolji igrač kojeg sam ikada gledao.

Sledi i pojašnjenje. 

- Iz onoga što sam video iz dana u dan, nisam video nikoga ko je dominirao kao Nikola.

Inače, Porter je bio saigrač sa Jokićem do jula prošle godije kada je trejdovan u Burklin Netse.

