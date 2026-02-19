JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

NOVI pogodak naših tipstera!

Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.

Četvrtak 18.45 Fenerbahče - Notingem 1X (1.35)



18.45 Dinamo Zagreb - Genk G 1+ (1.40)

21.00 Seltik - Štutgart |1+&2+ (1.45) 18.45 Noa - AZ Alkmar |1+&2+ (1.40)18.45 Dinamo Zagreb - Genk G 1+ (1.40)21.00 Seltik - Štutgart |1+&2+ (1.45) Ukupna kvota: 3.84

Fener je u ozbiljnoj formi, igra odličan fudbal i verujemo da će ostati neporažen protiv Notingema koji je ponovo promenio trenera i nema nikakvu konstantnost.

Verujemo da do gola može i Genk koji gostuje Dinamu, "modri" su u padu na evropskoj sceni, loše su zavšrili grupnu fazu i zbog toga očekujemo pogodak gostiju.

Pored toga tipujemo golove na dve utakmice, Noa - AZ i Seltik - Štutgart, u pitanju su napadački orijentisani timovi, vole da igraju otvoreno i verujemo da će biti dosta pogodaka na tim susretima.

