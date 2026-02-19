Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

В.М.

19. 02. 2026. u 07:00

NOVI pogodak naših tipstera!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

Foto: Profimedia

Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.

Četvrtak

18.45 Fenerbahče - Notingem 1X (1.35)

18.45 Noa - AZ Alkmar |1+&2+ (1.40)
18.45 Dinamo Zagreb - Genk G 1+ (1.40)
21.00 Seltik - Štutgart |1+&2+ (1.45)

Ukupna kvota: 3.84

Fener je u ozbiljnoj formi, igra odličan fudbal i verujemo da će ostati neporažen protiv Notingema koji je ponovo promenio trenera i nema nikakvu konstantnost.

Verujemo da do gola može i Genk koji gostuje Dinamu, "modri" su u padu na evropskoj sceni, loše su zavšrili grupnu fazu i zbog toga očekujemo pogodak gostiju.

Pored toga tipujemo golove na dve utakmice, Noa - AZ i Seltik - Štutgart, u pitanju su napadački orijentisani timovi, vole da igraju otvoreno i verujemo da će biti dosta pogodaka na tim susretima.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALJUTIO: Povukao ovaj potez

NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALjUTIO: Povukao ovaj potez