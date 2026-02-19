JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
NOVI pogodak naših tipstera!
Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.
Četvrtak
18.45 Fenerbahče - Notingem 1X (1.35)
18.45 Dinamo Zagreb - Genk G 1+ (1.40)
21.00 Seltik - Štutgart |1+&2+ (1.45)
Ukupna kvota: 3.84
Fener je u ozbiljnoj formi, igra odličan fudbal i verujemo da će ostati neporažen protiv Notingema koji je ponovo promenio trenera i nema nikakvu konstantnost.
Verujemo da do gola može i Genk koji gostuje Dinamu, "modri" su u padu na evropskoj sceni, loše su zavšrili grupnu fazu i zbog toga očekujemo pogodak gostiju.
Pored toga tipujemo golove na dve utakmice, Noa - AZ i Seltik - Štutgart, u pitanju su napadački orijentisani timovi, vole da igraju otvoreno i verujemo da će biti dosta pogodaka na tim susretima.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE JE PROŠAO TIKET OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
19. 02. 2026. u 06:45
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
20. 02. 2026. u 06:30
NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALjUTIO: Povukao ovaj potez
POSLE popraza u finalu Australijan opena, a onda i odlaska sa suprugom Jelenom na Zimske olimpijske igre u Italiju Novak Đoković je ozbiljno tenis stavio u drugi plan. Ali, sada se "belom sportu" vraća.
18. 02. 2026. u 20:26
KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.
18. 02. 2026. u 18:10
RUSIJA JE ZGROŽENA: Skandal! Ove tri užasne stvari su uradili njenoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske olimpijske igre 2026, a tamo je jedan Rus doživeo istinski šok.
18. 02. 2026. u 15:20
Komentari (0)