NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

18. 02. 2026. u 06:53

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Sreda

20.45 Milan - Komo GG (1.87)

21.00 Klub Briž - Atletiko Madrid GG (1.70)
21.00 Bode glimt - Inter |1+&2+ (1.35)

Ukupna kvota: 4.29

Komo je napadački raspoložena ekipa, igra na gol više, a i Milan pojačan povratkom Leaa i Pulišića bi trebao takođe biti opasan po gol protivnika.

Odbrana Atletika više nije dominantna, često prima golove, ali ih i daje, isto očekujemo na meču sa "otvorenim" Brižom.

Isto važi za Inter koji je napadački možda bolji nego prethodnih godina, ali defanzivno nije ni približno isti, a za Bode znamo da ekipa koja voli da se nadigrava i igra na gol više.

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

