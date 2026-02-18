NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
20.45 Milan - Komo GG (1.87)
21.00 Bode glimt - Inter |1+&2+ (1.35)
Ukupna kvota: 4.29
Komo je napadački raspoložena ekipa, igra na gol više, a i Milan pojačan povratkom Leaa i Pulišića bi trebao takođe biti opasan po gol protivnika.
Odbrana Atletika više nije dominantna, često prima golove, ali ih i daje, isto očekujemo na meču sa "otvorenim" Brižom.
Isto važi za Inter koji je napadački možda bolji nego prethodnih godina, ali defanzivno nije ni približno isti, a za Bode znamo da ekipa koja voli da se nadigrava i igra na gol više.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
18. 02. 2026. u 06:30
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
18. 02. 2026. u 07:45
SPEKTAKL U NAJAVI! Benfika ponovo "ruši" Real ili sledi osveta u Lisabonu?
17. 02. 2026. u 07:40
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla.
15. 02. 2026. u 23:52
JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.
16. 02. 2026. u 01:20
PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!
"Najveći slom u istoriji". Tim rečima pojedini mediji opisuju ono što je glavni favorit za zlato u umetničkom klizanju, Amerikanac ruskog porekla Ilja Maljinin, doživeo u finalu Olimpijskih igara "Milano / Kortina 2026".
14. 02. 2026. u 18:43
Komentari (0)