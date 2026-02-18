NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanug/AP

Sreda 20.45 Milan - Komo GG (1.87)



21.00 Bode glimt - Inter |1+&2+ (1.35) 21.00 Klub Briž - Atletiko Madrid GG (1.70)21.00 Bode glimt - Inter |1+&2+ (1.35) Ukupna kvota: 4.29

Komo je napadački raspoložena ekipa, igra na gol više, a i Milan pojačan povratkom Leaa i Pulišića bi trebao takođe biti opasan po gol protivnika.

Odbrana Atletika više nije dominantna, često prima golove, ali ih i daje, isto očekujemo na meču sa "otvorenim" Brižom.

Isto važi za Inter koji je napadački možda bolji nego prethodnih godina, ali defanzivno nije ni približno isti, a za Bode znamo da ekipa koja voli da se nadigrava i igra na gol više.

