Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

11. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Sreda

16.00 Al Ahli Kairo - El Ismaili 1 (1.22)

20.30 Mančester siti - Fulam 1&|1+&2+ (1.78)
20.30 Aston vila - Brajton 1 (2.05)

Ukupna kvota: 4.45

Al Ahli je i ove godine među najboljima u Egiptu i ne bi smeo imati problema protiv Ismaili koji tavori na dnu tabele.

Siti je za vikend čudesnim preokretom u završnici meča pobedio Liverpul, to mu je dalo veliki vetar u leđa, momentum je na njegovoj strani i kod pred svojim navijačima mora savladati Fulam ako misli da se bori za titulu.

Brajton je u padu forme, loše je izgledao protiv Palasa za vikend, bez pobede je na četiri vezana ligaška meča, a i vreme je da se Vila vrati na pobedničku stazu, pogotovo jer igra u Birmingemu gde ima neverovatnu podršku navijača na "Vila parku".

