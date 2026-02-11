NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
16.00 Al Ahli Kairo - El Ismaili 1 (1.22)
20.30 Aston vila - Brajton 1 (2.05)
Ukupna kvota: 4.45
Al Ahli je i ove godine među najboljima u Egiptu i ne bi smeo imati problema protiv Ismaili koji tavori na dnu tabele.
Siti je za vikend čudesnim preokretom u završnici meča pobedio Liverpul, to mu je dalo veliki vetar u leđa, momentum je na njegovoj strani i kod pred svojim navijačima mora savladati Fulam ako misli da se bori za titulu.
Brajton je u padu forme, loše je izgledao protiv Palasa za vikend, bez pobede je na četiri vezana ligaška meča, a i vreme je da se Vila vrati na pobedničku stazu, pogotovo jer igra u Birmingemu gde ima neverovatnu podršku navijača na "Vila parku".
