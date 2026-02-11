MAKSIMUM KOLIBARA JE POČASNI POGODAK: Sitiju dolazi redovna mušterija

Mančester Siti ulazi u meč u sredu na Etihadu sa neverovatnim momentumom, želeći da produži niz od 19 uzastopnih pobeda protiv Fulama u svim takmičenjima.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Mančester Siti je prebrodio ogromnu prepreku u trci za titulu Premijer lige u nedelju, ostvarivši pobedu u poslednjem trenutku na Enfildu kako bi održao korak sa liderom šampionata Arsenalom nakon ubedljivog trijumfa „Tobdžija“ nad Sanderlendom.

„Građani“ zaostaju šest bodova u borbi za vrh, ali su pobedili u četiri i remizirali u jednoj od poslednjih pet utakmica i trebalo bi da budu sposobni da upišu još tri boda protiv ekipe Fulama koja je u poslednje vreme pretrpela nekoliko loših rezultata.

„Kolibari“ su izgubili treći put u četiri meča kada su u subotu ugostili Everton, pri čemu je ekipa Marka Silve primila sedam golova u ovom nizu.

Primili su pet u trileru sa devet golova u obrnutom susretu u decembru, što je bio 19. uzastopni poraz protiv tima Pepa Gvardiole, pa se i u sredu očekuje još jedno veče bez bodova.

Međutim, Fulam je pogađao mrežu u 15 od svojih poslednjih 16 utakmica, uključujući četiri gola protiv Mančester sitija u decembru. Domaćini su primili gol u svoja poslednja tri meča, pa očekujte da će Fulam postići bar utešni pogodak.

Siti je postigao tačno dva gola u četiri od svojih poslednjih pet utakmica i pobedio Liverpul sa 2:1 u nedelju.

Fulam je izgubio ovaj vikend duel sa 2:1, tako da ponavljanje tog rezultata izgleda kao solidna prognoza za tačan rezultat.

Tijani Rajnders nije bio u ekipi na Enfildu u nedelju, ali je postigao svoj sedmi gol za Mančester siti protiv Njukasla prošle nedelje. Postigao je gol u pet od svojih poslednjih osam nastupa u startnoj postavi za klub i izgleda kao dobar izbor za strelca.

