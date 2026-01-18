ATLETIKO SIGURAN KOD KUĆE: "Jorgandžije" pravdaju ulogu favorita pred svojim navijačima

U 20. kola španske La lige gledaćemo duel Atletiko Madrida i Alaves koji se sastaju na "Metropolitanu" od 16 časova i 15 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Tim Dijega Simeonea trenutno zauzima četvrto mesto na tabeli sa 38 bodova, uz solidan saldo od 11 pobeda, pet remija i samo tri poraza.

Iako su "jorgandžije" daleko od borbe za titulu, plasman u top četiri ostaje jasan minimum, a domaći teren im i ove sezone predstavlja ogromnu prednost.

Atletiko je na svom stadionu i dalje neporažen, sa osam pobeda i jednim remijem iz devet ligaških utakmica.

Poslednji meč u prvenstvu Atletiko je odigrao još 4. januara, kada je remizirao sa Real Sosijedadom (1:1).

U međuvremenu su eliminisani od Real Madrida u Superkupu, ali su rutinski prošli Deportivo La Korunju u Kupu kralja.

Uz to, Simeoneova ekipa stoji veoma dobro i u Ligi šampiona, gde je na pragu direktnog plasmana u osminu finala takmičenja.

Sa druge strane, Alaves dolazi rasterećen rezultatom iz Kupa, ali ligaška forma je razlog za zabrinutost.

Baskijski tim se nalazi na 17. poziciji, samo dva boda iznad zone ispadanja, a u gostima su osvojili svega četiri boda iz devet mečeva.

Iako su u prethodnim sezonama znali da budu neugodni protiv Atletika, razlika u kvalitetu i trenutnoj formi jasno je na strani domaćina.

Simeone može računati na najjači sastav, sa Oblakom na golu i Serlotom i Hulijanom Alvaresom u napadu, dok Alaves zavisi gotovo isključivo od inspiracije Karlosa Visentea.

Sve ukazuje na kontrolisanu utakmicu Atletika i još jednu sigurnu pobedu pred domaćom publikom.

