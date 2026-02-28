OPREZ! FAVORITI SU SE JUČE OKLIZULI: Ovo su predlozi Tipa za utakmice na kojima su moguća iznenađenja

DANAS vam skrećemo pažnju na ove potencijalne "mine",

FOTO: Tanjug/AP

U petak smo vas upozorili na potencijalne kikseve favorita, što se u slučaju Dinamo Drezdena, Monpeljea i azerskog Sumkajita i desilo. Ko je poslušao naš savet i odigrao na ove kikseve lepo je unovčio, pošto je dobitna kvota bila skoro 28.

Taj predlog tiketa možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota 13.30 Portsmut - Hal 2 (3,55)

16.00 Oksford junajted - VBA 1 (3.25)

16.00 Njukasl - Everton X2 (2,12) Ukupna kvota: 24,45