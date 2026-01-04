BELGIJANAC ZNA KAKO PROTIV "SVOJIH": Mnogo nerešenih pitanja ostaje oko "neukrotivih lavova"

STADION Medina u Rabatu domaćin je četvrtog meča osmine finala Kupa Afričkih nacija. Većina svetskih kladionica daje Kamerunu veće šanse nego Južnoj Africi, ali postoje i kontraargumenti koje valja peočitati pre nego što se odlučite da ovaj par stavite na tiket.

Foto: Profimedia

Južna Afrika je izgubila samo jednu od poslednjih 14 utakmica i deluje kao stabilnija ekipa od Kameruna, koji je impresionirao na turniru nakon haotične pripreme, ali ima problema sa povredama.

Takođe vredi napomenuti da je "Bafana-Bafana" izgubila samo jedan od devet prethodnih susreta sa "neukrotivim lavovima".

Kamerun je jedan od najtrofejnijih učesnika AFKON-a sa pet naslova prvaka i samo Egipat ima više (sedam). Poslednji put šampioni Afrike Kamerunci su bili 2017. godine kada ih je sa klupe predvodio današnji selektor Južne Afrike, Belgijanac Ugo Bros koji je "bafanu" pre dve godine odveo do bronze.

Kamerun je inače završio drugi u grupi iza branioca titule Obale Slonovače koja je u 91. minutu protiv Gabona osigurala pobedu i prvo mesto na više postignutih golova od "lavova".

S druge strane, JUžnaAfrika je bila druga iza Egipta, of koga je izgubila u trećem kolu minimalnim rezultatom, gol je postigao Salah iz kaznenog udarca.

NAŠ TIP: 1X&GG (kvota 2,50)

