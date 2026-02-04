PRODUŽEN ROK ZA LEGALIZACIJU: Evo koliko još imate vremena ako niste do sada podneli zahtev

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata biti produžen za tri dana, što znači da se prijave mogu podnositi do nedelje, 8. februara u ponoć.

Foto: D. Milovanović

Ona je u izjavi za medije navela da je do sada pristiglo više od 1,935 miliona prijava po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan "Svoj na svome".

Pojasnila je da je rok produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i zbog želje da se svim građanima koji to žele omogući da podnesu prijave.

Istakla je da je sistem stabilan i da funkcioniše i pored velikog broja prijava koji je, kako je rekla, nezabeležen u bilo kom sistemu u Srbiji do sada.

Pozvala je građane, privredna i pravna lica da do nedelje u ponoć podnesu prijave i istakla da će one biti smatrane kao blogovremeno podnete.

Prema njenim rečima veliki broj podnetih prijava govori i o jednoj drugoj stvari, odnosno o poverenju građana u ovaj proces i u svoju državu.

- Obavestili smo sve jedinice lokalne samouprave, znači sve opštine i gradove da svoje radno vreme prilagode produžetku roka - rekla je ministarka.

Odgovarajući na pitanje Tanjuga da li će biti produžen i rok za dostavljanje prigovora, 5. mart, rekla je da se i on produžava shodno produžetku osnovnog roka.

- Tako da će rok 5. mart biti produžen srazmerno produžetku ovog osnovnog roka, ali to je samo za izjavljivanje prigovora po podnetim prijavama - precizirala je Sofronijevićeva.

Prijava neupisanih objekata počela je 8. decembra.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme ''svojnasvome.gov.rs'', koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.

Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi.

Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom - kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Od dokumentacije je potrebno da građani prilože važeću ličnu kartu odnosno pasoš, osnov sticanja u vidu ugovara, ostavinskog rešenja ili presude, broj katastarske parcele koji se može pronaći na sajtu "Geosrbija", podatke o objektu (vrsta objekta, površina, spratnost) i izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su dati podaci tačni.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima stupio je na snagu krajem oktobra.

(Tanjug)