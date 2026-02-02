Hapšenja i istraga

U TOKU PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA: Velika akcija policije i VJT u Beogradu

Ana Đokić

02. 02. 2026. u 09:16

U VELIKOJ akciji policije i Višeg javnog tužilašta u Beogradu koja je od jutros u toku u Beogradu, zaplenjena je velika količina psihoaktivnih tableta.

У ТОКУ ПРЕТРЕСИ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА: Велика акција полиције и ВЈТ у Београду

Foto D. Milovanović / Arhiva

U Zemunu i Zemun polju, zaplenjeno je više od pola miliona psihoaktivnih tableta.

Pretresi su u toku.

(Kurir)

Uskoro opširnije

