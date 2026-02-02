U TOKU PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA: Velika akcija policije i VJT u Beogradu

PREDSEDNIK Ustavnog suda Vladan Petrov zamolio je danas Visoki savet tužilaštva da izvrši odluku Ustavnog suda u vezi sa izborima za nove članove Saveta kako to ne bi činio neko drugi, jer je odluka Ustavnog suda po Ustavu opšteobavezujuća, izvršna i konačna za sve pa i za Visoki savet tužilaštva.