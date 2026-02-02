U TOKU PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA: Velika akcija policije i VJT u Beogradu
U VELIKOJ akciji policije i Višeg javnog tužilašta u Beogradu koja je od jutros u toku u Beogradu, zaplenjena je velika količina psihoaktivnih tableta.
U Zemunu i Zemun polju, zaplenjeno je više od pola miliona psihoaktivnih tableta.
Pretresi su u toku.
(Kurir)
VELIKA AKCIJA POLICIJE: Uhapšene dve osobe u borbi protiv korupcije
