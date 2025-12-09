JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

Profimedia

Za juče smo vam, uprkos nešto siromašnijoj ponudi, pronašli tri para koja su pogođena i sa ukupnom kvotom nešto manjom od sedam donela onima koji su ih prepisali lep dobitak.

Taj tiket možete da vidite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak 16.30 PAOK U19 - Legija U19 1 (1,92)

20.45 Sautempton - VBA 1 (1,85)

20.45 Bromli - Krouli 1 (1,76) Ukupna kvota: 6,25

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć