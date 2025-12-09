JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.
Za juče smo vam, uprkos nešto siromašnijoj ponudi, pronašli tri para koja su pogođena i sa ukupnom kvotom nešto manjom od sedam donela onima koji su ih prepisali lep dobitak.
Taj tiket možete da vidite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
16.30 PAOK U19 - Legija U19 1 (1,92)
20.45 Sautempton - VBA 1 (1,85)
20.45 Bromli - Krouli 1 (1,76)
Ukupna kvota: 6,25
