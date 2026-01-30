Tip fudbal

JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: Evo "Tip" - tiketa za petak

Olja Mrkić

30. 01. 2026. u 08:43

REDAKCIJA Tipa je juče bila uspešna u "gađanju" tiketa dana, a za danas vam je pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Ovog četvrtka igralo se poslednje kolo Lige Evrope, a napi tipsteri "pronašli" su tri keca koja su sa ukupnom kvotom od 3,34 doneli lepu zaradu svima koji su kopirali naš dobitni tiket koji možete da proverite na linku OVDE.

Za dan smo se odlučili za miks liga i tipova:

Petak

20.00 Almere - Roda 1 (1.82)
20.30 Sosijedab "B" - Las Palmas X2 (1.41)
20.45 Lacio - Đenova 0-2 (1.43)

Ukupna kvota: 3.66

