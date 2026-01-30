JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: Evo "Tip" - tiketa za petak
REDAKCIJA Tipa je juče bila uspešna u "gađanju" tiketa dana, a za danas vam je pripremila sledeće predloge.
Ovog četvrtka igralo se poslednje kolo Lige Evrope, a napi tipsteri "pronašli" su tri keca koja su sa ukupnom kvotom od 3,34 doneli lepu zaradu svima koji su kopirali naš dobitni tiket koji možete da proverite na linku OVDE.
Za dan smo se odlučili za miks liga i tipova:
Petak
20.00 Almere - Roda 1 (1.82)
20.30 Sosijedab "B" - Las Palmas X2 (1.41)
20.45 Lacio - Đenova 0-2 (1.43)
Ukupna kvota: 3.66
