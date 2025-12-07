NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
15.30 Hamburg - Verder Bremen |1+&2+ (1,45)
21.00 Real Madrid - Selta Vigo 1&GG (2,20)
Ukupna kvota: 4,63
Kvota na golove na meču Hamburg - Verder je solidna, iako pretežno igraju tvrdo domaćinu su danas potrebni bodovi, napašće na svom terenu i to može "otvoriti" utakmicu.
Napoli i Juve igraju veliki derbi, Konte i Spaleti će se nadmudrivati, očekujemo dosta tvrd meč i tipujemo malo golova.
Selta igra otvoreno, napadački i trebala bi pružiti solidan otpor Realu koji je kvalitetniji i mora slaviti nakon jučerašnjeg trijumfa Barse koja mu je ponovo pobegla na +4.
