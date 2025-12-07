Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

07. 12. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

15.30 Hamburg - Verder Bremen |1+&2+ (1,45)

20.45 Napoli - Juventus |0-1&||0-2 (1,45)
21.00 Real Madrid - Selta Vigo 1&GG (2,20)

Ukupna kvota: 4,63

Kvota na golove na meču Hamburg - Verder je solidna, iako pretežno igraju tvrdo domaćinu su danas potrebni bodovi, napašće na svom terenu i to može "otvoriti" utakmicu.

Napoli i Juve igraju veliki derbi, Konte i Spaleti će se nadmudrivati, očekujemo dosta tvrd meč i tipujemo malo golova.

Selta igra otvoreno, napadački i trebala bi pružiti solidan otpor Realu koji je kvalitetniji i mora slaviti nakon jučerašnjeg trijumfa Barse koja mu je ponovo pobegla na +4.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!
Ostali sportovi

4 11

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan izgubila od Crne Gore - konačan rezultat glasio je 17:33 (9:13) posle zaista neverovatnih dešavanja na parketu u Dortmundu, na kome je naročito briljirala Armel Keli Atinžre, golman Crnogorki, koja je ostvarila čak 18 odbrana, zaustvivši nestvarna 62% šuteva koji su išli ka golu koji je čuvala.

06. 12. 2025. u 17:00 >> 17:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM SLUŠNI APARATI: Novogodišnja čarolija zvuka

AUDIO BM SLUŠNI APARATI: Novogodišnja čarolija zvuka