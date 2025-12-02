GOSTI BEZ ŠANSI ZA POČASNI GOL: Domaćin nije u najboljoj formi, ali kvalitet je na njegovoj strani
HSV će ove srede ugostiti Holštajn Kil u šesnaestini finala Kupa Nemačke, a pozornica ovog duela biće Volksparkstadion.
"Rothozne" se nadaju da će ostvariti drugu uzastopnu pobedu u ovoj sezoni, dok "rode" pokušavaju da izbegnu treći poraz zaredom.
Iako Hamburger trenutno nije u najboljoj formi, imaju dovoljno snage da savladaju Holštajn Kil, čak i uz moguću rotaciju u startnoj postavi.
Gosti bi mogli imati obećavajuće momente u napadu, ali su ove sezone teško nalazili put do gola u ligi i kupu, pa je moguće da ponovo ostanu bez gola.
NAŠ TIP: 1&NG (kvota 3,35)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PALAS ŽELI U EVROPU: Domaći tim muči se sa efikasnošću
02. 12. 2025. u 17:44
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
02. 12. 2025. u 14:58
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Došlo je do imenovanja...
Najnovije vesti iz KK Partizan željno su čekali svi "grobari".
02. 12. 2025. u 17:57
Komentari (0)