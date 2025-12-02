Tip fudbal

GOSTI BEZ ŠANSI ZA POČASNI GOL: Domaćin nije u najboljoj formi, ali kvalitet je na njegovoj strani

Olja Mrkić

02. 12. 2025. u 18:37

HSV će ove srede ugostiti Holštajn Kil u šesnaestini finala Kupa Nemačke, a pozornica ovog duela biće Volksparkstadion.

Foto Profimedia

"Rothozne" se nadaju da će ostvariti drugu uzastopnu pobedu u ovoj sezoni, dok "rode" pokušavaju da izbegnu treći poraz zaredom.

Iako Hamburger trenutno nije u najboljoj formi, imaju dovoljno snage da savladaju Holštajn Kil, čak i uz moguću rotaciju u startnoj postavi.

Gosti bi mogli imati obećavajuće momente u napadu, ali su ove sezone teško nalazili put do gola u ligi i kupu, pa je moguće da ponovo ostanu bez gola.

NAŠ TIP: 1&NG (kvota 3,35)

