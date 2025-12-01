Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Тип редакција

01. 12. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

Foto: Profimedia

PORTUGAL 2

15.00 Pasos Fereira - Felgueiras 2 (sa 2,15 na 1,95)

POLjSKA 1

17.00 Stal Rešov - Pogon 1 (sa 2,40 na 2,25)

TURSKA 2

18.00 Adana Demirspor - Hatajspor UG 3+ (sa 1,33 na 1,18)

TURSKA 1

18.00 Fenerbahče - Galatasaraj 1 (sa 2,37 na 2,00)

