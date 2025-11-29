NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Peter Byrne

Subota 16.00 Mančester siti - Lids 1&2-6 (1,50)



21.00 Totenhem - Fulam 1 (2,27) 18.00 Juventus - Kaljari 1&0-4 (1,57)21.00 Totenhem - Fulam 1 (2,27) Ukupna kvota: 5,35

Nakon poraza od Njukasla i Leverkuzena, Siti mora da se "vadi" pred svojim navijačima i Lids je idealan rival za to.

Juve tradicionalno igra dobro protiv Kaljarija, Vlahović redovno trese mreže Sardinijaca i verujemo da će na njegovim krilima "stara dama" doći do bitna tri boda u borbi za top četiri na tabeli Serije A.

Totenhem je vezao par slabih rezultata i potrebna mu je pobeda da se vrati u pravi ritam, imaće dobru podršku sa tribina, kvota na keca je odlična, a i vredi istaći da je Fulam na šest gostovanja ove sezone osvojio samo jedan bod.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć