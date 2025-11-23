Tip fudbal

PAVLOVIĆ PREDVODI MILAN U BITKU SA INTEROM: "Neroazuri" bi da prekinu post protiv večitog rivala i vrate se na vrh!

Vukašin Miljković

23. 11. 2025. u 07:20

PRVI ovosezonski „Derbi dela Madonina“ stiže u idealnom trenutku, Inter i Milan dele svega dva boda razlike, igraju u odličnoj formi i kreću u direktan duel koji bi mogao da pomeri ravnotežu u borbi za Skudeto.

FOTO: Tanjug/AP

Posle više od dva meseca nadmudrivanja na vrhu tabele, Milan i Inter stižu do prvog velikog sudara u sezoni. „Nerozuri“ pod Kristijanom Kivuom ulaze u meč kao minimalno bolje plasirani, održavši niz sjajnih partija – od sigurnog evropskog trijumfa nad Kajratom do ubedljivog 2:0 nad oživelom ekipom Lacija.

Inter je u poslednjih osam ligaških kola upisao sedam pobeda, prosečno dajući više od dva gola po meču, što ga čini najefikasnijim timom Serije A.

Iako zauzeti i evropskim obavezama, Kivuovi izabranici deluju stabilno i samouvereno, sa jasnim planom igre i napadačkim arsenalom koji može da reši utakmicu u trenutku.

Međutim, posle prošlogodišnje dominacije Milana, Inter više nema monopol nad derbijem. Milan je uspeo da prekine crnu seriju i čak tri puta savlada rivala tokom 2024/2025, uključujući i meč u finalu Superkupa Italije.

Rosoneri su, pod starim znancem Masimilijanom Alegrijem, konačno dobili potrebnu stabilnost. Bez evropskih obaveza, Milan koristi ritam jedne utakmice nedeljno i vezao je deset mečeva bez poraza u domaćim takmičenjima.

Ipak, remi u Parmi posle dva rana gola pre reprezentativne pauze koštao ih je prve pozicije – sada imaju priliku da upravo protiv najvećeg rivala poprave utisak i vrate se na vrh.

Utakmica ima i ozbiljnu kadrovsku dimenziju: Inter bi mogao da bude bez Denzela Damfrisa, Mhitarjana i Darmijana, ali dobra vest je da je povreda iza Markusa Tirama koji polako diže formu i mogao bi sa klupe biti najveći džoker rumunskom stručnjaku koji je igrao mnogo derbija kao igrač, ali ovo će mu biti prvi trenerski.

Bitan bi trebao biti i Lautaro Martinez koji ne igra u najboljoj formi, ali je uvek motivisan za obračun za gradskim rivalom protiv kojeg juri jubilarni deseti gol.

Na drugoj strani, Milan je i dalje bez povređenog Santijaga Himeneza, pa će tandem Leao–Pulišić nositi napad. Dobra vest za Allegrija je povratak Rabioa, koji uz Modrića donosi ogromno iskustvo u sredini terena.

Očekujemo sjajnu utakmicu, oba tima igraju veoma dobro, trebali bi gledati odličan derbi, a za predlog dajemo gol-gol. Napad Intera je veoma efikasan i trebao bi zatresti mrežu Milana, ali verujemo da i gosti mogu da pogotoka preko brzonogih Pulišića i Leaa koji će sigurno praviti problem nešto starijoj zadnjoj liniji "neroazura".

Za hrabrije dodajemo keca, vreme je da Inter pobedi večitog rivala, imaće podršku sa tribina i trijumf ga vraća na prvo mesto sa kojeg je skliznuo nakon jučerašnjeg trijumfa Napolija nad Atalantom.

KLIKNITE NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,78)

TIP ZA HRABRIJE: 1&GG (kvota 4,10)

