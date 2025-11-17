HRABRO I BEZ GARDA NA "VATRENE": Crna Gora želi da se pobedom oprosti od ovih kvalifikacija
CRNA GORA će u ponedeljak uveče na Gradskom stadionu u Podgorici dočekati Hrvatsku u svom poslednjem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. Domaći žele da kampanju završe u nešto boljem raspoloženju, dok već kvalifikovani gosti stižu sa namerom da upotpune svoju ubedljivu seriju.
Kvalifikacije Crne Gore obeležili su nestabilnost i defanzivne slabosti. "Sokoli" trenutno drže četvrtu poziciju uz devet bodova, ali gol-razlika minus osam – svega šest datih i čak 14 primljenih golova – jasno ukazuje na probleme u poslednjoj liniji. Ipak, učinak u Podgorici donosi nešto optimizma, jer su dobili dva od tri domaća meča.
Izabranici Mirka Vučinića u ovaj susret ulaze posle preokreta i pobede od 2:1 na gostovanju Gibraltaru, koja je donela izvesno olakšanje posle razočaravajuće kampanje. Ipak, forma ostaje nepouzdana: u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima imaju dva trijumfa i tri poraza, dok su u kvalifikacijama slavili samo jednom u pet poslednjih kola.
Hrvatska, s druge strane, stiže kao apsolutno najubedljivija selekcija u grupi. Sa šest pobeda i jednim remijem, Dalićev tim je već obezbedio plasman na Mundijal, sedmi u istoriji hrvatskog fudbala. Pobeda nad Farskim Ostrvima (3:1) još jednom je potvrdila zrelost, taktičku stabilnost i konstantnost ovog sastava.
Impozantna gol-razlika od plus 21, uz 23 data i samo dva primljena pogotka, najbolji je pokazatelj odnosa snage u grupi.
Hrvatska je i na gostovanjima veoma sigurna – dva trijumfa i jedan remi iz tri meča. U odličnom su ritmu, sa četiri pobede i jednim remijem u poslednjih pet utakmica svih takmičenja.
Revanš u Podgorici dolazi posle ubedljivih 4:0 za Hrvatsku u prvom duelu, što je jasno pokazalo kolika razlika u organizaciji, tempu i konkretnosti trenutno postoji između ovih nacionalnih selekcija. Forme timova u poslednje vreme dodatno potvrđuju taj utisak.
Što se sastava tiče, kod Crne Gore je izvesno da bi Perović mogao da krene na levom beku umesto Radunovića. Adžić i Bulatović zadržaće mesto u sredini, dok je napad rezervisan za Krstovića i Osmajića.
Kod Hrvatske je moguća rotacija, ali Dalić može i da ponovi isti sastav; Modrić i dalje predstavlja ključni oslonac tima.
