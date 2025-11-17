Tip fudbal

HRABRO I BEZ GARDA NA "VATRENE": Crna Gora želi da se pobedom oprosti od ovih kvalifikacija

Olja Mrkić

17. 11. 2025. u 13:02

CRNA GORA će u ponedeljak uveče na Gradskom stadionu u Podgorici dočekati Hrvatsku u svom poslednjem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. Domaći žele da kampanju završe u nešto boljem raspoloženju, dok već kvalifikovani gosti stižu sa namerom da upotpune svoju ubedljivu seriju.

ХРАБРО И БЕЗ ГАРДА НА ВАТРЕНЕ: Црна Гора жели да се победом опрости од ових квалификација

FOTO: M. Vukadinović

Kvalifikacije Crne Gore obeležili su nestabilnost i defanzivne slabosti. "Sokoli" trenutno drže četvrtu poziciju uz devet bodova, ali gol-razlika minus osam – svega šest datih i čak 14 primljenih golova – jasno ukazuje na probleme u poslednjoj liniji. Ipak, učinak u Podgorici donosi nešto optimizma, jer su dobili dva od tri domaća meča.

Izabranici Mirka Vučinića u ovaj susret ulaze posle preokreta i pobede od 2:1 na gostovanju Gibraltaru, koja je donela izvesno olakšanje posle razočaravajuće kampanje. Ipak, forma ostaje nepouzdana: u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima imaju dva trijumfa i tri poraza, dok su u kvalifikacijama slavili samo jednom u pet poslednjih kola.

Hrvatska, s druge strane, stiže kao apsolutno najubedljivija selekcija u grupi. Sa šest pobeda i jednim remijem, Dalićev tim je već obezbedio plasman na Mundijal, sedmi u istoriji hrvatskog fudbala. Pobeda nad Farskim Ostrvima (3:1) još jednom je potvrdila zrelost, taktičku stabilnost i konstantnost ovog sastava.

Impozantna gol-razlika od plus 21, uz 23 data i samo dva primljena pogotka, najbolji je pokazatelj odnosa snage u grupi.

Hrvatska je i na gostovanjima veoma sigurna – dva trijumfa i jedan remi iz tri meča. U odličnom su ritmu, sa četiri pobede i jednim remijem u poslednjih pet utakmica svih takmičenja.

Revanš u Podgorici dolazi posle ubedljivih 4:0 za Hrvatsku u prvom duelu, što je jasno pokazalo kolika razlika u organizaciji, tempu i konkretnosti trenutno postoji između ovih nacionalnih selekcija. Forme timova u poslednje vreme dodatno potvrđuju taj utisak.

Što se sastava tiče, kod Crne Gore je izvesno da bi Perović mogao da krene na levom beku umesto Radunovića. Adžić i Bulatović zadržaće mesto u sredini, dok je napad rezervisan za Krstovića i Osmajića.

Kod Hrvatske je moguća rotacija, ali Dalić može i da ponovi isti sastav; Modrić i dalje predstavlja ključni oslonac tima.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (1,99)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno

Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno