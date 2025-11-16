ENGLESKA JURIŠA NA SAVRŠEN KVALIFIKACIONI CIKLUS: Poslednja prepreka su neugodni Albanci koje su rutinirali u Londonu

GRUPA "K" Svetskog prvenstva 2026 dobija spektakularnu završnicu: Albanija i Engleska odmeravaju snage u Tirani u meču koji, iako ne menja tabelu, nosi ogromnu težinu — za jedne zbog istorije, za druge zbog tradicije.

FOTO: Tanjug/AP

Englezi u prestonicu Albanije dolaze kao savršeni — sedam pobeda iz sedam mečeva, uz gol-razliku koja deluje kao iz video-igrice i, što je još impresivnije, bez primljenog gola u celom kvalifikacionom ciklusu.

Pobeda nad Srbijom od 2:0 u magli i kiši “Vemblija” samo je nastavila seriju – Saka i Eze ponovo su pokazali da je napadački arsenal Tomasa Tuhela strašan u svakom aspektu.

Sa devet uzastopnih takmičarskih utakmica bez primljenog gola, Engleska je na korak od evropskog rekorda koji je poslednji put postavila Španija pre skoro jedne decenije.

S druge strane, Albanija je u euforiji — pobeda nad Andorom od 1:0 donela je ogroman uspeh: plasiranje u baraž i nastavak sna o prvom Mundijalu u istoriji. Zahvaljujući vlastitoj disciplini, ali i usluzi Engleske koja je savladala Srbiju, Silvinjo i njegovi izabranici ostvarili su najveći rezultat albanskog fudbala u poslednjoj deceniji.

Četiri pobede zaredom u kvalifikacijama, četiri uzastopne utakmice bez primljenog gola — Tirana ključa od samopouzdanja.

Ipak, duel sa Engleskom tradicionalno donosi probleme: “Gordi Albion” je dobio svih sedam međusobnih duela, uz neverovatnih 21:1 u golovima. Proteklog marta su u Londonu slavili 2:0, poprilično rutinski u prepoznatljivom stilu od kada je Tuhel selektor.

Nemac nema većih problema — Kejn ostaje prva osovina napada, Belingem bi mogao da se vrati u startnu postavu, a Foden bi ponovo trebao biti najveći adut sa klupe.

Albanija takođe ostaje kompaktna: Hisaj, rekorder po broju nastupa, vodi odbranu, a Broja, u suzama posle izlaska protiv Andore, traži način da se iskupi i obraduje naciju.

Očekujemo meč sličan onom u Londonu i na osnovu toga predlažemo sledeći tip.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć