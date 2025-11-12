PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Sreda
18.45 Bajern Minhen (Ž) - Arsenal (Ž) |1-3&||1-3 (1,75)
21.00 Mančester junajted (Ž) - PSŽ (Ž) GG&|1+ (2,02)
Ukupna kvota: 6,19
