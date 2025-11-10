TIP IZ KOMŠILUKA: "Crveno*-plavi" su ubedljivi na svom terenu, gosti nekoliko meseci ne primaju plate

TARGU Mureš dočekuje ekipu Poli Jaši u poslednjoj utakmici 13. kola druge rumunske lige.

Obe ekipe su u konkurenciji za doigravanje, gde ide šest prvoplasiranih ekipa. Domaćin je u boljoj poziciji na tabeli, reč je i o najefikasnijem timu u ligi, a takođe, imaju stabilne finansije, za razliku od gostiju koji, po rečima trenera tonija da Silve, nisu primili platu nekoliko meseci.

Poli Jaši je postigao dvostruko manje golova od Targu Mureša i blizu vrha ih održava dobra odbrana, kao i posvećenost igrača ekipi, iako je klub u dugovima prema njima.

Gosti će u ovom meču biti uskraćeni za usluge Stefana Opriša, koji je najbolji igrač u timu od onih koji ispunjavaju kvotu mladih igrača. Da silva na njega ne može da računa zbog žutih kartona.

Treba istaći da je poslednjih devet susreta ovih rivala donelo čak pet remija, uz po dve pobede obeju ekipa.

Imajući u vidu snagu koju Targu Mureš pokazuje pred svojim navijačima ove sezone - samo jedan remi i to u prvom kolu, koji je ujedno i jedina utakmica na kojoj nisu postigli dva gola - predlažemo kombinaciju 1&2+, a za opreznije dvoznak uz golove.

NAŠ TIP: 1&2+ (2,55) Predlog za opreznije: 1X&2+ (1,59)

