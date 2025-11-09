Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

09. 11. 2025. u 11:54

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto Profimedia

Nedelja

14.00 Bazel - Lugano GG (1,46)

18.30 Gent - Genk GG (1,50)
20.00 Brondbi - Nordšeland GG (1,49)
 

Ukupna kvota: 3,26

