Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

09. 11. 2025. u 09:00

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

FOTO: Tanjug/AP/Bradley Collyer

Nedelja

15.00 Notingem forest - Lids 1&0-3 (3,00)

16.15 Rajo Valjekano - Real Madrid D 1-2 (1,70)
18.00 Roma - Udineze 1&0-3 (2,08)
19.30 Ajntraht Frankfurt - Majnc GG&3+ (1,80)

Ukupna kvota: 19,09

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)

HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)