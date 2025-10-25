Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

25. 10. 2025. u 10:21

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Profimedia

Subota

13.00 Ufa - Neftekhimik X (2,87)

13.00 Sokol S. - Volga U. X (2,85)
13.30 Portsmut - Stouk X (3,25)

Ukupna kvota: 26,58

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za sigurica tiket sa tri realne kvote

