Tip fudbal

"CRNO-BELI" JURE PRVU POBEDU NA EVRO-SCENI: Francuzi žele da zadrže stoodstotan učinak

Olja Mrkić

23. 10. 2025. u 12:50

U 3. kolu Lige Evrope, u četvrtak od 21:00, Lil dočekuje PAOK na Stad de Pjer-Moroj.

ЦРНО-БЕЛИ ЈУРЕ ПРВУ ПОБЕДУ НА ЕВРО-СЦЕНИ: Французи желе да задрже стоодстотан учинак

Foto: Profimedia

Francuski tim želi treću uzastopnu pobedu u Evropi, dok grčki šampion traži prvi trijumf u ovoj sezoni.

Lil je u Ligi Evrope imao besprekoran start, sa pobedama protiv Branna 2:1 i Rome 1:0. Tim Bruna Ženesija jedan je od šest klubova sa maksimalnim učinkom nakon dve runde. U domaćem šampionatu nedavno su prekinuli seriju od tri meča bez pobede trijumfom nad Nantom 2:0.

Na domaćem terenu u evropskim grupama Lil je neporažen u poslednjih 14 mečeva, a u poslednja tri domaća meča grupne faze nije primio gol u prvom poluvremenu. Protiv grčkih timova na svom terenu imaju savršen skor, sa pobedama 3:1 protiv Olimpijakosa i AEK Atina u Ligi šampiona. Povređeni su Aleksandro, Usman Ture i Mark-Orel Kajlar, dok su Nabil Bentaleb i Ngalajel Mukau pod znakom pitanja.

PAOK je u Ligi Evrope do sada osvojio samo jedan bod — remi u prvom kolu i poraz 1:3 od Selte Vigo. Tim Ražvana Lučeskua je jedini put izgubio kada je prvi postigao gol, ali je uspeo da ostvari dobre rezultate u mečevima kada je primio pogodak prvi, uključujući pobedu 2:1 protiv Olimpijakosa u grčkom prvenstvu.

U Grčkoj je PAOK lider na tabeli posle sedam kola, sa dve uzastopne pobede. Međutim, u gostima u Evropi PAOK nije pobedio od 2018, kada je savladao BATE Borisov 4:1. U Francuskoj nikada nije osvojio bod od 1973, kada je remizirao 3:3 sa Lijonom. Dimitris Čacidis i Jiri Pavlenka su pod znakom pitanja, dok je Jorgos Jakumakis glavna opasnost u napadu.

Lil je favorit zbog odlične forme, prednosti domaćeg terena i iskustva protiv grčkih timova, ali očekujemo tesan meč sa najviše tri gola.

Naš tip: 1&0-3 gola (kvota 2.30)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM