"CRNO-BELI" JURE PRVU POBEDU NA EVRO-SCENI: Francuzi žele da zadrže stoodstotan učinak
U 3. kolu Lige Evrope, u četvrtak od 21:00, Lil dočekuje PAOK na Stad de Pjer-Moroj.
Francuski tim želi treću uzastopnu pobedu u Evropi, dok grčki šampion traži prvi trijumf u ovoj sezoni.
Lil je u Ligi Evrope imao besprekoran start, sa pobedama protiv Branna 2:1 i Rome 1:0. Tim Bruna Ženesija jedan je od šest klubova sa maksimalnim učinkom nakon dve runde. U domaćem šampionatu nedavno su prekinuli seriju od tri meča bez pobede trijumfom nad Nantom 2:0.
Na domaćem terenu u evropskim grupama Lil je neporažen u poslednjih 14 mečeva, a u poslednja tri domaća meča grupne faze nije primio gol u prvom poluvremenu. Protiv grčkih timova na svom terenu imaju savršen skor, sa pobedama 3:1 protiv Olimpijakosa i AEK Atina u Ligi šampiona. Povređeni su Aleksandro, Usman Ture i Mark-Orel Kajlar, dok su Nabil Bentaleb i Ngalajel Mukau pod znakom pitanja.
PAOK je u Ligi Evrope do sada osvojio samo jedan bod — remi u prvom kolu i poraz 1:3 od Selte Vigo. Tim Ražvana Lučeskua je jedini put izgubio kada je prvi postigao gol, ali je uspeo da ostvari dobre rezultate u mečevima kada je primio pogodak prvi, uključujući pobedu 2:1 protiv Olimpijakosa u grčkom prvenstvu.
U Grčkoj je PAOK lider na tabeli posle sedam kola, sa dve uzastopne pobede. Međutim, u gostima u Evropi PAOK nije pobedio od 2018, kada je savladao BATE Borisov 4:1. U Francuskoj nikada nije osvojio bod od 1973, kada je remizirao 3:3 sa Lijonom. Dimitris Čacidis i Jiri Pavlenka su pod znakom pitanja, dok je Jorgos Jakumakis glavna opasnost u napadu.
Lil je favorit zbog odlične forme, prednosti domaćeg terena i iskustva protiv grčkih timova, ali očekujemo tesan meč sa najviše tri gola.
Naš tip: 1&0-3 gola (kvota 2.30)
