DESETKOVANI DOMAĆIN NEMA ŠTA DA TRAŽI PROTIV ENGLEZA: Vila se vratila u formu i dolazi po tri boda u Holandiju
U trećem kolu Lige Evrope, u četvrtak od 18.45, holandski G. A. Igls dočekuje Aston Vilu.
Ekipa iz Deventera izborila je plasman u Evropu preko Kupa Holandije, ali je startovala slabo – porazom od FCSB-a (0:1).
U sledećoj rundi priredila je senzaciju i pobedila Panatinaikos u Atini 2:1, ali u domaćem šampionatu već tri meča ne zna za pobedu. Povređeni su Bajten, Blome, Edvarsen, Peterson, Satof i Tengšted, što dodatno komplikuje situaciju.
Sa druge strane, Aston Vila se vratila u veliku formu nakon slabog starta sezone. Tim Unaija Emerija vezao je pet pobeda u svim takmičenjima i u poslednjem kolu Premijer lige slavila na gostovanju Totenhemu 2:1.
Imaju maksimalan učinak u Evropi – pobede nad Bolonjom (1:0) i Fejenordom (2:0) – i deluju kao glavni kandidat za prvo mesto u grupi. Kvalitet, iskustvo i samopouzdanje na strani su Engleza, pa je realno očekivati da nastave pobednički niz i u Holandiji.
Naš tip: 2&2+ (kvota 1.67)
