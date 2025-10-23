DESETKOVANI DOMAĆIN NEMA ŠTA DA TRAŽI PROTIV ENGLEZA: Vila se vratila u formu i dolazi po tri boda u Holandiju

U trećem kolu Lige Evrope, u četvrtak od 18.45, holandski G. A. Igls dočekuje Aston Vilu.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Ekipa iz Deventera izborila je plasman u Evropu preko Kupa Holandije, ali je startovala slabo – porazom od FCSB-a (0:1).

U sledećoj rundi priredila je senzaciju i pobedila Panatinaikos u Atini 2:1, ali u domaćem šampionatu već tri meča ne zna za pobedu. Povređeni su Bajten, Blome, Edvarsen, Peterson, Satof i Tengšted, što dodatno komplikuje situaciju.

Sa druge strane, Aston Vila se vratila u veliku formu nakon slabog starta sezone. Tim Unaija Emerija vezao je pet pobeda u svim takmičenjima i u poslednjem kolu Premijer lige slavila na gostovanju Totenhemu 2:1.

Imaju maksimalan učinak u Evropi – pobede nad Bolonjom (1:0) i Fejenordom (2:0) – i deluju kao glavni kandidat za prvo mesto u grupi. Kvalitet, iskustvo i samopouzdanje na strani su Engleza, pa je realno očekivati da nastave pobednički niz i u Holandiji.

Naš tip: 2&2+ (kvota 1.67)

