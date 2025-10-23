Tip fudbal

DESETKOVANI DOMAĆIN NEMA ŠTA DA TRAŽI PROTIV ENGLEZA: Vila se vratila u formu i dolazi po tri boda u Holandiju

Olja Mrkić

23. 10. 2025. u 12:03

U trećem kolu Lige Evrope, u četvrtak od 18.45, holandski G. A. Igls dočekuje Aston Vilu.

ДЕСЕТКОВАНИ ДОМАЋИН НЕМА ШТА ДА ТРАЖИ ПРОТИВ ЕНГЛЕЗА: Вила се вратила у форму и долази по три бода у Холандију

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Ekipa iz Deventera izborila je plasman u Evropu preko Kupa Holandije, ali je startovala slabo – porazom od FCSB-a (0:1).

U sledećoj rundi priredila je senzaciju i pobedila Panatinaikos u Atini 2:1, ali u domaćem šampionatu već tri meča ne zna za pobedu. Povređeni su Bajten, Blome, Edvarsen, Peterson, Satof i Tengšted, što dodatno komplikuje situaciju.

Sa druge strane, Aston Vila se vratila u veliku formu nakon slabog starta sezone. Tim Unaija Emerija vezao je pet pobeda u svim takmičenjima i u poslednjem kolu Premijer lige slavila na gostovanju Totenhemu 2:1.

Imaju maksimalan učinak u Evropi – pobede nad Bolonjom (1:0) i Fejenordom (2:0) – i deluju kao glavni kandidat za prvo mesto u grupi. Kvalitet, iskustvo i samopouzdanje na strani su Engleza, pa je realno očekivati da nastave pobednički niz i u Holandiji.

Naš tip: 2&2+ (kvota 1.67)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM