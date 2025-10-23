JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
JOŠ jedan pogodak naše redakcije!
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
ČETVRTAK
18.45 AZ Alkmar - Slovan Bratislava 1 (1,31)
21.00 Roma - Viktorija Plzenj 1 (1,35)
Ukupna kvota: 2,26
