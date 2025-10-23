Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

23. 10. 2025. u 06:40

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

ČETVRTAK

18.45 AZ Alkmar - Slovan Bratislava 1 (1,31)

18.45 AEK - Aberdin 1 (1,28)
21.00 Roma - Viktorija Plzenj 1 (1,35)

Ukupna kvota: 2,26

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!